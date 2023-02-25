Йеллен: рецессия в США может и не случиться

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что у Соединенных Штатов есть возможность избежать рецессии.

Она пояснила, что это вполне реально, благодаря сильному рынку труда, а экономика находится в хорошем состоянии.

По мнению Йеллен, для США возможен вариант «мягкой посадки», а инфляция в стране уже замедляется.

При этом она признала, что базовая инфляция пока превышает целевой уровень в 2%, поэтому необходимо замедлить рост цен.