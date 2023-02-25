В европарламенте призвали к уличным протестам против действий НАТО и США

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес опубликовал в соцсетях призыв выходить на уличные протесты.

Евродепутат предлагает протестовать против действий Соединенных Штатов и НАТО, которые ведут проксивойну против России.

По его мнению, настало время выразить свое недовольство такими действиями в рамках уличных акций.

Мик Уоллес сообщил, что такая протестная акция состоится в Дублине уже 25 февраля.