Британский премьер Сунак предлагает странам G7 помочь Украине наносить удары по России
2023-02-25 02:45
Британский премьер-министр Риши Сунак намерен призвать страны «Большой семерки» помочь Украине наносить удары по российскому тылу.
Он предлагает союзникам начать поставки Киеву дальнобойного оружия для нанесения таких ударов.
Великобритания также готова оказать поддержку странам, которые решать передать Украине истребители.
Ранее Сунак пообещал, что Великобритания будет поставлять Киеву более дальнобойные вооружения.
Опубликовано: Светлана Репина