Politico: США не боятся применения Россией ядерного оружия против Украины или Запада

Издание Politico пишет, что США не опасаются применения Россией ядерного оружия против Украины или ее западных союзников.

По информации издания, в Соединенных Штатах не видят оснований для таких опасений.

Эти сведения получены от нескольких источников, которые утверждают, что такую позицию озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Тем не менее, в США полностью не исключают возможности применения тактического ядерного оружия российской стороной.