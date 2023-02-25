Politico: США не боятся применения Россией ядерного оружия против Украины или Запада
2023-02-25 02:54
Издание Politico пишет, что США не опасаются применения Россией ядерного оружия против Украины или ее западных союзников.
По информации издания, в Соединенных Штатах не видят оснований для таких опасений.
Эти сведения получены от нескольких источников, которые утверждают, что такую позицию озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Тем не менее, в США полностью не исключают возможности применения тактического ядерного оружия российской стороной.
Опубликовано: Светлана Репина