«Росатом»: британские санкции угрожают международной ядерной безопасности

В госкорпорации «Росатом» считают, что британские санкции несут определенную угрозу для международной ядерной безопасности.

Речь идет об ограничениях, введенных Великобританией против самого «Росатома», его руководства, а также компаний, входящих в его систему.

В «Росатоме» подчеркивают, что ограничительные меры не способствуют эффективному сотрудничеству в атомной сфере.

При этом в госкорпорации не назвали конкретных последствий новых британских санкций.