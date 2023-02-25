«Росатом»: британские санкции угрожают международной ядерной безопасности
2023-02-25 02:59
В госкорпорации «Росатом» считают, что британские санкции несут определенную угрозу для международной ядерной безопасности.
Речь идет об ограничениях, введенных Великобританией против самого «Росатома», его руководства, а также компаний, входящих в его систему.
В «Росатоме» подчеркивают, что ограничительные меры не способствуют эффективному сотрудничеству в атомной сфере.
При этом в госкорпорации не назвали конкретных последствий новых британских санкций.
Опубликовано: Светлана Репина