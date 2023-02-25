Байден объяснил, кому выгоден мирный план Китая по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что план Китая по мирному урегулированию на Украине выгоден только России.

По его мнению, в плане нет ничего, что давало бы хоть какую-то выгоду любой другой стороне в случае выполнения плана.

Байден напомнил, что летом прошлого года у него состоялся разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

Американский президент уточнил, что еще тогда предупреждал китайского коллегу о последствиях помощи Российской Федерации.