Байден объяснил, кому выгоден мирный план Китая по Украине
2023-02-25 03:03
Президент США Джо Байден заявил, что план Китая по мирному урегулированию на Украине выгоден только России.
По его мнению, в плане нет ничего, что давало бы хоть какую-то выгоду любой другой стороне в случае выполнения плана.
Байден напомнил, что летом прошлого года у него состоялся разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.
Американский президент уточнил, что еще тогда предупреждал китайского коллегу о последствиях помощи Российской Федерации.
Опубликовано: Светлана Репина