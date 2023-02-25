Южная Калифорния оказалась во власти снежного циклона, пальмы стоят в сугробах

В пятницу на юге Калифорнии прошел сильный снегопад, в Лос-Анджелесе бушевала метель, а проливные дожди угрожали наводнениям в других районах штата.

Солнечный регион, известный своими пляжами и пальмами, переживает один из самых сильных зимних штормов за последние десятилетия.

Некоторые основные автомагистрали были закрыты из-за мороза и снега, например, участки автомагистрали, соединяющей Мексику, США и Канаду, без возможности немедленного открытия.

Снегопад может иметь «опасные и опасные для жизни» последствия на дорогах в Южной Калифорнии, предупредила Служба погоды США (NWS).