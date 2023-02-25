Правительство Германии использует старые трубы Nord Stream 2 для трубопровода СПГ

федеральное правительство ведет переговоры со швейцарской трубопроводной компанией Nord Stream 2 и администратором, назначенным судом по делам о банкротстве, о покупке более 3000 ранее не использовавшихся труб.

Сегменты трубопровода остались после строительства газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море между Германией и Россией и с тех пор хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.

Федеральное правительство хочет использовать сегменты для почти 40-километровой линии, чтобы соединить терминал СПГ, запланированный у Рюгена, с Любмином на материке.

Несколько независимых источников подтвердили заинтересованность федерального правительства в покупке, но остались анонимными.

В Nord Stream 2 AG пояснили: «Мы принципиально не предоставляем никакой информации о коммерческих сделках».

Запланированная сделка может быть сложной с юридической точки зрения, поскольку компания Nord Stream 2 в Швейцарии по-прежнему принадлежит российской группе «Газпром» в соответствии с законом о собственности.

