Правительство Германии использует старые трубы Nord Stream 2 для трубопровода СПГ
федеральное правительство ведет переговоры со швейцарской трубопроводной компанией Nord Stream 2 и администратором, назначенным судом по делам о банкротстве, о покупке более 3000 ранее не использовавшихся труб.
Сегменты трубопровода остались после строительства газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море между Германией и Россией и с тех пор хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.
Федеральное правительство хочет использовать сегменты для почти 40-километровой линии, чтобы соединить терминал СПГ, запланированный у Рюгена, с Любмином на материке.
Несколько независимых источников подтвердили заинтересованность федерального правительства в покупке, но остались анонимными.
В Nord Stream 2 AG пояснили: «Мы принципиально не предоставляем никакой информации о коммерческих сделках».
Запланированная сделка может быть сложной с юридической точки зрения, поскольку компания Nord Stream 2 в Швейцарии по-прежнему принадлежит российской группе «Газпром» в соответствии с законом о собственности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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