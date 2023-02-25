Небензя и Полянский ушли из зала СБ ООН до того, как началось выступление представителей ЕС

Как сообщают РИА Новости в пятницу 24 февраля, представители России ушли с заседания Совета Безопасности по вопросам украинского конфликта, не дожидаясь отчета представителей Евросоюза.

Небензя, выступая на встрече, заявил, что как Жозеп Боррель, так и 12 стран Евросоюза представляют "одну общую позицию ЕС", которую диктует Брюссель.

Все они, по мнению российского представителя "не привнесут никакой "добавленной стоимости" в дебаты".

Небензя подчеркнул: подобная тактика делает любой диалог бесполезным и бросает тень на репутацию Совета.

В ответ на заявления представителей ЕС, дипломат высказал уверенность о том, что украинский кризис обострился из-за передачи вооружения ВСУ странами Запада.