ЕС принял дополнительный пакет санкций против России

ЕС согласовал новый, десятый пакет санкций против России в годовщину начала СВО на Донбассе.

«Десятый пакет включает меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют беспилотники», — говорится в сообщении Швеции, председательствующей в Совете ЕС, в Твиттере в пятницу.

Новые санкции также предусматривают ужесточение ограничений на экспорт технологий и так называемых товаров двойного назначения, а также меры, направленные против «российской дезинформации».

Соглашение принято после нескольких недель переговоров, в конце которых Польша заблокировала пакет санкций.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу назвал пакет «слишком легким и слишком слабым».

По словам дипломатов ЕС, основной проблемой был импорт российского каучука, для которого Италия запросила более длительный переходный период.