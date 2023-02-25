ЕС принял дополнительный пакет санкций против России
ЕС согласовал новый, десятый пакет санкций против России в годовщину начала СВО на Донбассе.
«Десятый пакет включает меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют беспилотники», — говорится в сообщении Швеции, председательствующей в Совете ЕС, в Твиттере в пятницу.
Новые санкции также предусматривают ужесточение ограничений на экспорт технологий и так называемых товаров двойного назначения, а также меры, направленные против «российской дезинформации».
Соглашение принято после нескольких недель переговоров, в конце которых Польша заблокировала пакет санкций.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу назвал пакет «слишком легким и слишком слабым».
По словам дипломатов ЕС, основной проблемой был импорт российского каучука, для которого Италия запросила более длительный переходный период.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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