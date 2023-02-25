Крупнейшая в мире химическая компания BASF собирается закрыть заводы и сократить рабочие места, многие их которых в Германии, сообщает dpa.

Продажи химической компании упали на два процента до 19,3 млрд евро в четвертом квартале 2022 года.

«За исключением сельскохозяйственных решений, все сегменты зафиксировали более низкие объемы», — отметил гендиректор компании Брудермюллер, представляя последние данные группы.

В целом прибыль до вычета особых статей (EBIT) в 2022 году была на 11,5% ниже показателя предыдущего года и составила 6,9 млрд евро.

В результате BASF собирается сократить около 2600 рабочих мест по всему миру и закрыть отдельные производственные предприятия.

Инвесторов это не убедило: в пятницу цена акций упала примерно на семь процентов, а за несколько часов рыночная стоимость сократилась более чем на три миллиарда евро.

