РИА Новости: Польша одобрила новые санкции против России, выдвинув шесть условий

По сообщению польского посла при ЕС Анджея Садося, его страна дала согласие на принятие 10-го пакета антироссийских санкций, но поставила при этом несколько условий.

Польша требует, чтобы Еврокомиссия рассмотрела якобы незаконную депортацию украинских детей в Россию в контексте санкционных ограничений.

Второе требование польской стороны - незамедлительная подготовка пакета санкций против Беларуси, принятия которых Польша ждет уже в понедельник.

Еще одно условие - немедленная работа над ограничительными мерами, касающимися атомной отрасли РФ.

Четвертым условием является формирование санкций, касающихся российских алмазов.

Пятое условие - разработка Еврокомиссией мер для мониторинга и подготовки поквартальной отчетности по вопросу диверсификации импорта из России синтетического каучука членами Евросоюза.

В качестве шестого пункта Польша требует инициировать деятельность Еврокомиссии по вводу санкций против "пропагандистов" РФ.

Соответственно польской стороной был представлен перечень, в котором указано свыше 150 имен для внесения в санкционные списки "в очень сжатые сроки".