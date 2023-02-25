Шольц и Макрон предлагают Киеву перейти к мирным переговорам с Москвой
2023-02-25 06:15
Президенты Франции и Германии выступили с призывом к Владимиру Зеленскому о начале мирных переговоров с российской стороной.
Олаф Шольц и Эммануэль Макрон предлагают Зеленскому начать мирные переговоры с Россией по поводу урегулирования военного конфликта на Украине.
Информация передана ТАСС, издание ссылается на The Wall Street Journal.
Как сообщают источники, беседа лидеров ФРГ и Франции с главой Украины проходила в Париже в феврале.
На встрече руководители двух государств советовали Владимиру Зеленскому не пренебрегать возможностью мирного разрешения кризиса.
Так, Эммануэль Макрон заявил, что наступит момент, когда трудные решения все-таки надо будет принимать.
Опубликовано: Храмова Оксана