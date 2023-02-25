Президент Украины полагает, что у РФ и США нет общей границы

По мнению главы Украины, нет такого государства в мире, которое могло бы сопротивляться России в одиночку.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты могли бы противостоять России, если бы у обоих государств была общая граница.

На самом деле морская граница России и США существует, она проходит через Берингов пролив.

А именно между островами Малый Диомед - остров Крузенштерна (США, Аляска) и Большой Диомед - остров Ратманова (РФ, Чукотский автономный округ).

Пограничная линия имеет протяженность 49 км.