Президент Украины полагает, что у РФ и США нет общей границы
2023-02-25 06:41
По мнению главы Украины, нет такого государства в мире, которое могло бы сопротивляться России в одиночку.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты могли бы противостоять России, если бы у обоих государств была общая граница.
На самом деле морская граница России и США существует, она проходит через Берингов пролив.
А именно между островами Малый Диомед - остров Крузенштерна (США, Аляска) и Большой Диомед - остров Ратманова (РФ, Чукотский автономный округ).
Пограничная линия имеет протяженность 49 км.
Опубликовано: Храмова Оксана