Зеленскому не понравился китайский план мирных переговоров с Россией

Лидер Украины критически отнесся к плану Пекина по урегулированию конфликта между российской и украинской сторонами.

Как сообщают РИА Новости, Владимир Зеленский отверг план по мирному разрешению ситуации в Украине.

Президент отметил: выдвинутые инициативы не содержат какого-либо плана действий или декларации.

Как считает украинский лидер, в этом документе отражается главным образом позиция КНР по военному конфликту в Украине.

При этом Зеленский подчеркнул, что отдельные пункты плана близки позициям Киева.

Однако Украина, по словам президента, не может принять предложения Китая, потому что в документе отсутствуют требования вывода российской армии с украинской территории.