Байден: для возврата крымских территорий Киевом потребуется «переходный период»

Лидер США допустил возможность перехода Крыма Украине, но отметил, что быстро это сделать не получится.

Американский президент в интервью телеканалу ABC News подчеркнул, что возвращение Крыма Украине возможно, но это произойдет не сразу.

Также Джо Байден отметил, что не собирается принимать решения за Украину, каким образом ей лучше завершить конфликт с российской стороной.

Ранее Владимир Зеленский заявил о начале подготовки военной операции по возвращению крымского полуострова.