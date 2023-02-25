Сеймур Херш: подрыв «Северных потоков» чреват распадом НАТО, что не входило в планы Байдена

По мнению журналиста, Джо Байден хотел этой диверсией добиться большей сплоченности блока, но получил обратный результат.

Своими мыслями Херш поделился в интервью Western Standart, заявив, что американский президент начал нечто такое, о чем сам не имеет понятия.

Согласно более раннему заявлению журналиста, Вашингтон объяснил подрывы в водах Балтики намерением убедить страны Европы в дальнейшей поддержке блока НАТО.

Еще одна предполагаемая цель - инициация прокси-войны с Россией.

Сеймур Херш, Лауреат Пулитцеровской премии, издал материал, в котором возложил ответственность за подрыв на газопроводах на ЦРУ.

Он представил сведения, подтверждающие установку взрывчатки под газопроводами американскими водолазами на фоне учений, проводящихся НАТО летом 2022 года.

После этого, по утверждению автора статьи, норвежская сторона активировала взрывные устройства через три месяца.

По версии журналиста, Джо Байден дал разрешение на совершение диверсии, предварительно обсуждая все нюансы с членами команды национальной безопасности в течение 9 месяцев.