Об этом сообщается в материале издания Times. По мнению западных и украинских официальных представителей, военные формирования Украины должны сдать Артемовск, чтобы не быть окруженными противником.

Продолжая защищать город, украинцы могут остаться отрезанными от путей снабжения и попасть в полное окружение. В связи с этим войска Украины должны отступить.

Стратегическая ценность населенного пункта, по мнению Запада и Киева, несоразмерна с масштабом возможных потерь.

Вместе с тем один из украинских капитанов признал, что отступление армии также будет иметь немалые последствия.

Украина потеряет свои позиции и создаст возможности для перегруппировки и объединения российских войск с целью наступления.