США: «реальных опасений» применения ядерного оружия со стороны России нет

Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джек Салливан, уверенный, что оснований для беспокойств нет.

Слова политика приводит издание Politico.

В статье высказывается мнение о том, что опасаться применения Владимиром Путиным стратегического ядерного вооружения против Украины и Запада не стоит.

При этом, как утверждает Салливан, не исключена вероятность использования российской стороной тактического ядерного оружия в боях на территории Украины.

Но на текущий момент нет прямых сигналов о том, что Путин собирается в ближайшее время задействовать этот вид вооружения.