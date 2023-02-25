США: «реальных опасений» применения ядерного оружия со стороны России нет
2023-02-25 09:00
Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джек Салливан, уверенный, что оснований для беспокойств нет.
Слова политика приводит издание Politico.
В статье высказывается мнение о том, что опасаться применения Владимиром Путиным стратегического ядерного вооружения против Украины и Запада не стоит.
При этом, как утверждает Салливан, не исключена вероятность использования российской стороной тактического ядерного оружия в боях на территории Украины.
Но на текущий момент нет прямых сигналов о том, что Путин собирается в ближайшее время задействовать этот вид вооружения.
Опубликовано: Храмова Оксана