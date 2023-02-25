«Росатом»: санкции Великобритании создают угрозу ядерной безопасности в мире
2023-02-25 09:19
Об этом, по сообщению РИА Новости, было заявлено представителями госкорпорации.
"Росатом" посчитал такие миры беспрецедентными.
До недавнего принятия британский санкций атомная отрасль даже в годы критических международных разногласий оставалась "вне политической конъюнктуры".
Представители "Росатома" заявили, что ограничительные меры наложат негативный отпечаток на сотрудничество в сфере мирного атома.
Однако Компания обещала и далее соблюдать условия контрактов с зарубежными партнерами до тех пор, пока для этого будет оставаться возможность.
Опубликовано: Храмова Оксана