«Росатом»: санкции Великобритании создают угрозу ядерной безопасности в мире

Об этом, по сообщению РИА Новости, было заявлено представителями госкорпорации.

"Росатом" посчитал такие миры беспрецедентными.

До недавнего принятия британский санкций атомная отрасль даже в годы критических международных разногласий оставалась "вне политической конъюнктуры".

Представители "Росатома" заявили, что ограничительные меры наложат негативный отпечаток на сотрудничество в сфере мирного атома.

Однако Компания обещала и далее соблюдать условия контрактов с зарубежными партнерами до тех пор, пока для этого будет оставаться возможность.