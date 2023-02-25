Лукашенко на три дня прибудет в Китай с государственным визитом

С 28 февраля по 2 марта президент Беларуси будет находиться в КНР с государственным визитом. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Лукашенко.

Поездка в Китай - очередной шаг многолетнего плана на пути к выстраиванию дружеских и взаимовыгодных отношений.

В начале осени прошлого года по итогам двусторонней встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества главы обоих государств подписали совместную декларацию по планомерному приведению международных отношений к новому уровню всестороннего стратегического партнерства.

На предстоящей встрече в конце февраля-начале марта этого года лидеры собираются обсудить результаты, достигнутые в этом направлении.

Глава Республики Беларусь и Председатель КНР Си Цзиньпин будут вести переговоры в узком и расширенном составах.

К рассмотрению представлены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной областях.

Также будут обсуждаться возможности реализации общих масштабных проектов, проблемы взаимодействий в сфере политики, пути реагирования на острейшие сигналы текущей международной ситуации.

Предположительно итогом поездки станет подписание объемного пакета документов по развитию сотрудничества в важнейших сферах.

Кроме этого, Александр Лукашенко планирует встречи с высшими должностными лицами страны и с руководящими органами китайских корпораций.