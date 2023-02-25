На Камчатке зафиксировано землетрясение мощностью в 6,1 балла

О случившемся сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Как сообщили представители Геофизической службы 25 февраля в субботу, подземные толчки магнитудой 6,1 были зарегистрированы в акватории Тихого океана на побережье с южной стороны полуострова.

Очаг располагался на расстоянии 170 километров от Петропавловска-Камчатского. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Несколькими днями ранее подземные толчки умеренной силы магнитудой 4,1 были отмечены в восточной части территории Казахстана.