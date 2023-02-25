В Киеве и во всех областях Украины 25 февраля объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что в столице и во всех областях Украины 25 февраля объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В субботу до полудня, 25 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что по всей территории Украины звучит сигнал гражданской обороны «Воздушная тревога» из-за непосредственной ракетной угрозы.

Кроме того, в настоящее время воздушная тревога объявлена в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.