«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи
2023-02-25 10:47
СК РФ сообщил, что «скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства.
25 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации, сообщило о прекращении содержания под стражей проходящего по делу об укрывательстве убийства Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».
«По решению суда прекращен срок содержания под стражей», — приводит цитату СУСК информагентство «РИА Новости».
Отмечается, что предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение, закончился. Следственные действия по данному делу завершены.
Опубликовано: Диана Мудреченко