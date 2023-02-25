СК РФ сообщил, что «скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства.

25 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации, сообщило о прекращении содержания под стражей проходящего по делу об укрывательстве убийства Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».

«По решению суда прекращен срок содержания под стражей», — приводит цитату СУСК информагентство «РИА Новости».

Отмечается, что предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение, закончился. Следственные действия по данному делу завершены.