Певицу Валерию одолел странный вирус
Звезда призналась, что боролась с ним несколько недель, а затем чем-то похожим заразилась и ее пожилая мама.
Певица Валерия в интервью Пятому каналу пожаловалась на проблемы со здоровьем, сообщает Мослента.
Артистка рассказала, о вирусе, с которым боролась несколько недель, и природу которого врачи так и не смогли определить.
Вторая волна уже: сначала я болела с 5 января, затем подцепила, возможно, кракен либо еще что-то, и это три недели точно длилось.
Не знаю, что это было, не сказали. Сдала кровь - кровь идеальная. Сказали, какой-то был вирус, а какой - не знаю. Странный какой-то, очень долгий, — поделилась звезда.
Исполнительница также рассказала, что похожим вирусом заразилась также пожилая мать. Валерия уговорила ее лечь в больницу.
Ее там неделю прокапали, полечили, и сегодня уже выписали, — отметила звезда.
Опубликовано: Светлана Гарусева