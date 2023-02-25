Певицу Валерию одолел странный вирус

Звезда призналась, что боролась с ним несколько недель, а затем чем-то похожим заразилась и ее пожилая мама.

Певица Валерия в интервью Пятому каналу пожаловалась на проблемы со здоровьем, сообщает Мослента.

Артистка рассказала, о вирусе, с которым боролась несколько недель, и природу которого врачи так и не смогли определить.

Вторая волна уже: сначала я болела с 5 января, затем подцепила, возможно, кракен либо еще что-то, и это три недели точно длилось. Не знаю, что это было, не сказали. Сдала кровь - кровь идеальная. Сказали, какой-то был вирус, а какой - не знаю. Странный какой-то, очень долгий, — поделилась звезда.

Исполнительница также рассказала, что похожим вирусом заразилась также пожилая мать. Валерия уговорила ее лечь в больницу.