Умер звезда фильма «Шерлок Холмс» Олег Белов

Актер ушел из жизни на 89-м году жизни еще 16-го февраля, но известно об этом стало только сейчас.

Советский и российский актер ушел из жизни на 89-м году жизни, сообщает Супер.ру со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ.

Это случилось еще 16-го февраля 2023 года в Петербурге, но о смерти звезды стало известно лишь сейчас. Причины кончины артиста не называются.

Олег Белов играл на сцене Ленинградского Театра-студии киноактера, а также был штатным актером «Ленфильма».

Артиста часто называли «королем эпизодов». За долгую карьеру Белов сыграл более чем в сотне проектов.

Широкий зритель хорошо помнит его в роли кэбмена с пышными бакенбардами из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей».

Белов снимался в «Невероятных приключениях итальянцев в России», «Мушкетерах двадцать лет спустя», «Осторожно, бабушка!», «Улицах разбитых фонарей», «Склифосовском» и других лентах.

Он также озвучивал фильмы и был певцом. В списке таких работ артиста - матрос в «Полосатом рейсе» и музыкант в «Старой, старой сказке».