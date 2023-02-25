Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что коллективный Запад искусственно продлевает агонию Украину, а затем за ненадобностью сдаст её в утиль.

25 февраля бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в пресс-релизе заявил, что «националистическая хунта» на Украине сохраняется лишь благодаря действиям коллективного Запада, который искусственно продлевает её агонию.

Политик пояснил, что западные страны подобным образом пытаются «измотать и ослабить Россию – своего давнего и важнейшего геополитического противника».

Медведев добавил, что в конечном счёте Запад за ненадобностью использования сдаст Украину в утиль, отметив, что киевские политические деятели до сих пор не смог осознать это, так как «разум их сильной стороной не был никогда».