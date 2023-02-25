Верховная рада одобрила расширение минных полей на границе с Беларусью

Верховная рада Украины проголосовала за расширение минного поля на совместном участке границы с Беларусью.

Пресс-служба Верховной рады уведомляет, что украинские парламентарии одобрили закон о расширении минных полей на границе Украины с Беларусь. Сообщается, что минные заграждения вырастут до двух километров в ширину, ввиду чего граница Украины с Беларусью окажется полностью заминированной.

Примечательно, что тот же закон Верховной рады регламентирует порядок действия пограничников и Нацгвардии Украины во время боевых действий в стране.