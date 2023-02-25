В турецкой деревне неожиданно образовалась огромная воронка
Ученые не связывают ее появление с мощным землетрясением, которое недавно пережила страна.
Воронка глубиной около 15 метров неожиданно образовалась в провинции Конья, которая расположена в центральной части Турции, сообщает Рамблер со ссылкой на Anadolu.
Диаметр воронки - порядка 37 метров. огромная яма образовалась в поле возле деревни Карапынар.
Ученый Фетулла Арык Обрукского научно-исследовательского центра считает, что связь между этим явлением и страшным землетрясением, которое недавно произошло в стране, неочевидна.
Местный житель при этом рассказал: образование подобных воронок в этом районе не какое-то уникальное событие, такие случаи были и раньше. На этот раз не повезло его соседу, чье поле в результате появления ямы было повреждено.
6-го февраля в Турции произошло мощное землетрясение, сопровождавшееся толчками магнитудой 7,7 и 7,6. Они оказались самыми сильными с 1939 года. ВОЗ признала это землетрясение самым большим за столетие стихийным бедствием в регионе.
Число погибших в Турции превысило 43 тысячи человек.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
-
Тарас Медведев
Британская разведка больше не находит иранских беспилотников в атаках на Украине
С 15 февраля не поступало сообщений о том, что Россия использует «иранские беспилотники односторонней атаки» для нанесения ударов по Украине, говорится в последнем отчете разведки Минобороны Великобритании.Подробнее...
-
-