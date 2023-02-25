В турецкой деревне неожиданно образовалась огромная воронка

Ученые не связывают ее появление с мощным землетрясением, которое недавно пережила страна.

Воронка глубиной около 15 метров неожиданно образовалась в провинции Конья, которая расположена в центральной части Турции, сообщает Рамблер со ссылкой на Anadolu.

Диаметр воронки - порядка 37 метров. огромная яма образовалась в поле возле деревни Карапынар.

Ученый Фетулла Арык Обрукского научно-исследовательского центра считает, что связь между этим явлением и страшным землетрясением, которое недавно произошло в стране, неочевидна.

Местный житель при этом рассказал: образование подобных воронок в этом районе не какое-то уникальное событие, такие случаи были и раньше. На этот раз не повезло его соседу, чье поле в результате появления ямы было повреждено.

6-го февраля в Турции произошло мощное землетрясение, сопровождавшееся толчками магнитудой 7,7 и 7,6. Они оказались самыми сильными с 1939 года. ВОЗ признала это землетрясение самым большим за столетие стихийным бедствием в регионе.

Число погибших в Турции превысило 43 тысячи человек.