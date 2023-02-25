Wall Street Journal: Китай поставит России ударные БПЛА и артиллерию

Газета Wall Street Journal сообщила о намерениях Пекина поставить Москве оружие.

Журналисты американской газеты WSJ утверждают, что правительство Китая якобы выполнит просьбу России, поставив её войскам порядка ста ударных беспилотных летательных аппаратов ZT-180, а также артиллерийские системы.

Примечательно, что ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен предостерёг Китая от поставки вооружений России, после чего китайский дипломат Ван И публично назвал домыслами заявления официальных американских лиц о намерениях Пекина передаст вооружения Москве.