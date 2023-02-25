Wall Street Journal: Китай поставит России ударные БПЛА и артиллерию
Газета Wall Street Journal сообщила о намерениях Пекина поставить Москве оружие.
Журналисты американской газеты WSJ утверждают, что правительство Китая якобы выполнит просьбу России, поставив её войскам порядка ста ударных беспилотных летательных аппаратов ZT-180, а также артиллерийские системы.
Примечательно, что ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен предостерёг Китая от поставки вооружений России, после чего китайский дипломат Ван И публично назвал домыслами заявления официальных американских лиц о намерениях Пекина передаст вооружения Москве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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