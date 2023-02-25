Арестович: Украина рискует пойти по ложному пути развития, потеряв время
Алексей Арестович выступил с предостережением в адрес правительства Украины.
Недавно ушедший по собственному желанию из офиса Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что после начала российской спецоперации Украина начала превращаться в моноэтничное государство, выбрав путь национализма.
По мнению Арестовича, данный путь развития страны является ложным и ведёт к потере времени, поскольку ранее Украина уже пыталась практиковать данный вектор государственности, однако это привело к голодомору и репрессиям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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