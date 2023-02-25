Лукашенко опроверг слухи о желании России поглотить Беларусь

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о намерениях РФ включить Беларусь в состав своего государства.

Днём субботы Александр Лукашенко публично призвал не верить растиражированным в западных СМИ слухах о том, что правительство России якобы разрабатывает план по поглощению Беларуси, поскольку белорусское государство не откажется от своего суверенитета, оставшись независимой страной.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что распространяющие подобные фейки журналисты добиваются дестабилизации российско-белорусских отношений.