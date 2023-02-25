Медведев: Запад тратит миллиарды на попытку одолеть РФ чужими руками

Дмитрий Медведев утверждает, что западные лидеры хотят победить Россию на поле боя при помощи Украины.

25 февраля бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в мессенджере Telegram, где публично заявил о том, что страны коллективного Запада во главе с США тратят миллиарды долларов на безуспешную попытку победить Россию в конфликте руками украинской армии.

При этом Медведев выразил уверенность в том, что администрации Вашингтона и лидерам Европейского союза безразлична судьба жителей собственных стран, живущих в состоянии кризиса из-за поставок оружия Киеву.