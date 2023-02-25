Джо Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

Джо Байден, старейший действующий президент США, подтвердил в пятницу, что действительно намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2024 года.

Я намерен баллотироваться с самого начала», — сказал 80-летний демократ в интервью ABC News в пятницу.

Его жена Джилл Байден заявила Associated Press ранее в тот же день, что все, что осталось — это решить, когда и где сделать объявление о кампании.

На вопрос об этом интервью Джо Байден отпустил остроту, не подтвердив и не опровергнув свои намерения, он дал понять, что никуда не торопится.

«Есть слишком много других вещей, которые нам нужно закончить в ближайшее время, прежде чем я начну кампанию», — заявил он, имея ввиду реформы, которые проводит его администрация.

Ранее экс-президент Дональд Трамп заявил о начале президентской кампании после промежуточных выборов в ноябре 2022 года.

