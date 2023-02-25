Иная реальность: на самом деле наложниц в турецких гаремах раскармливали до 150 кг

Хотя в сериалах наложниц показывают в образе красавиц с тонкими талиями, на самом деле султаны обожали пышные женские формы.

Историки констатируют: в жизни наложницы разительно отличались от тех, которые показаны в турецком сериале «Великолепный век», сообщает Вумен.ру.

По данным экспертов, многие правители Османской империи не были поклонниками худых красавиц.

К примеру, когда на престол взошел Ибрагим l, ни одна девушка с тонкой талией не могла удостоиться даже одной ночи с падишахом. Мать правителя знала, что у сына особые предпочтения, и приказала установить в гареме столы со сладостями, а порции для рабынь увеличить вдвое.

Повара работали на износ: наложницы должны были набрать не менее 150 килограммов веса - только тогда они могли заинтересовать султана.

А дамой сердца Ибрагима l стала Шакер Пара, которая весила более 230 килограммов. Сегодня девушку обвинили бы в ожирении и отправили на лечение. Но тогда всесильный правитель называл ее «сахарок» и любил проводить с пышкой все свободное время.

Правда, из-за таких внушительных объемов девушка так и не сумела подарить своему хозяину наследника.

Как известно, гаремы султанов насчитывали порой до 1000 наложниц. Очевидно, что не все из них могли добраться до покоев повелителя. Те, кто так и не дождался этого счастья, остались служить во дворце в должности калфы или отправились в «шатер стареющих женщин».

Некоторых - выдавали замуж за знатных пашей и купцов.

Существует стереотип, будто наложницы султана только и делали, что отдыхали и развлекались. Но на самом деле они учили иностранные языки, литературу, играли на музыкальных инструментах, постигали искусство вокала и танца.

Во многих источниках также указано, что в гаремы приглашали артистов, которые развлекали девушек.