Welt am Sonntag: ФРГ использует трубы «Северного потока — 2» для СПГ
Издание Welt am Sonntag сообщило о намерениях правительства Германии использовать трубы российского "Северного потока - 2".
Журналисты газеты Welt am Sonntag уведомляют, что правительство ФРГ ведёт переговоры с фирмой Nord Stream 2 о приобретении оставшихся труб российского газопровода "Северный поток-2", которые хранятся на острове Рюген в порту Мукран.
Известно, что немецкие чиновники выступают за применение труб российского "Северного потока-2" для прокачки сжиженного природного газа (СПГ).
Накануне американский расследователь Сеймур Херш заявил, что в июне 2022 года американские военные водолазы заминировали трубопровод "Северный поток", после чего бомбу активировали норвежские спецслужбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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