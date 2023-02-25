Welt am Sonntag: ФРГ использует трубы «Северного потока — 2» для СПГ

Издание Welt am Sonntag сообщило о намерениях правительства Германии использовать трубы российского "Северного потока - 2".

Журналисты газеты Welt am Sonntag уведомляют, что правительство ФРГ ведёт переговоры с фирмой Nord Stream 2 о приобретении оставшихся труб российского газопровода "Северный поток-2", которые хранятся на острове Рюген в порту Мукран.

Известно, что немецкие чиновники выступают за применение труб российского "Северного потока-2" для прокачки сжиженного природного газа (СПГ).

Накануне американский расследователь Сеймур Херш заявил, что в июне 2022 года американские военные водолазы заминировали трубопровод "Северный поток", после чего бомбу активировали норвежские спецслужбы.