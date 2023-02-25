Икона моды Эбби Чой найдена расчлененной в деревенском доме, убийцы задержаны

Полиция Гонконга арестовала трех человек за убийство 28-летней модели, расчлененной после денежного спора с семьей ее бывшего мужа, сообщили власти в субботу.

Частичные останки влиятельной женщины Эбби Чой, появившейся на обложке модного журнала L'Officiel Monaco на прошлой неделе, были найдены в деревенском доме, где ее расчленили, сообщает полиция. Со среды она числилась пропавшей без вести.

«Мы все еще ищем голову», — заявил журналистам начальник полиции Гонконга Алан Чанг после того, как обнаружил в холодильнике женские конечности.

По словам Чанга, на месте происшествия остались две кастрюли с тушеным мясом, предположительно содержащие человеческие ткани, а также электрическая пила и мясорубка , которыми резали человеческую плоть.