Икона моды Эбби Чой найдена расчлененной в деревенском доме, убийцы задержаны
Полиция Гонконга арестовала трех человек за убийство 28-летней модели, расчлененной после денежного спора с семьей ее бывшего мужа, сообщили власти в субботу.
Частичные останки влиятельной женщины Эбби Чой, появившейся на обложке модного журнала L'Officiel Monaco на прошлой неделе, были найдены в деревенском доме, где ее расчленили, сообщает полиция. Со среды она числилась пропавшей без вести.
«Мы все еще ищем голову», — заявил журналистам начальник полиции Гонконга Алан Чанг после того, как обнаружил в холодильнике женские конечности.
По словам Чанга, на месте происшествия остались две кастрюли с тушеным мясом, предположительно содержащие человеческие ткани, а также электрическая пила и мясорубка , которыми резали человеческую плоть.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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