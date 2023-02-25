Лукашенко рассказал о долгом разговоре с Путиным, состоявшимся 24 февраля

Александр Лукашенко утверждает, что в минувшую пятницу долго беседовал с Владимиром Путиным.

Днём 25 февраля Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что вчерашним вечером Александр Лукашенко долго разговаривал с Владимиром Путиным по телефону. По словам самого Лукашенко, его с Путиным связывают тесные отношения, похвастаться которыми не сможет большинство других политиков.

Также Александр Лукашенко опроверг растиражированные в СМИ слухи о намерениях правительства России попытаться поглотить территорию Беларуси.