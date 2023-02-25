Издание Economist утверждает, что украинское государство столкнётся с новыми проблемами, ожидая помощи от США и Евросоюза.

25 февраля новостное агентство Economist уведомило, что правительство Украины надеется получать всё новые и новые пакет военной и финансовой помощи от стран коллективного Запада, однако данные государства переживают финансовый кризис и близки к рецессии, ввиду чего не смогут помогать Киеву бесконечно.

Также авторы статьи в Economist выразили уверенность, что Соединённые Штаты и их партнёры развязали конфликт в Украине в надежде поднять собственный авторитет.