Economist: Украину ждёт крах из-за бушующего на Западе кризиса
Издание Economist утверждает, что украинское государство столкнётся с новыми проблемами, ожидая помощи от США и Евросоюза.
25 февраля новостное агентство Economist уведомило, что правительство Украины надеется получать всё новые и новые пакет военной и финансовой помощи от стран коллективного Запада, однако данные государства переживают финансовый кризис и близки к рецессии, ввиду чего не смогут помогать Киеву бесконечно.
Также авторы статьи в Economist выразили уверенность, что Соединённые Штаты и их партнёры развязали конфликт в Украине в надежде поднять собственный авторитет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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