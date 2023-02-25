Die Welt: немцы призвали Шольца уйти в отставку из-за слов о Путине
Немецкие читатели журнала Die Welt призвали Олафа Шольца покинуть пост канцлера ФРГ.
Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что считает цели Владимира Путина в спецоперации на Украине "империалистическими", после чего комментаторы основанного в Германии информагентства Die Welt призвали политика немедленно уйти в отставку.
Немецкие пользователи Die Welt обратились к Шольцу, напомнив ему о том, что деятельность коллективного Запада, США и Германии в частности также является империалистической.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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