Die Welt: немцы призвали Шольца уйти в отставку из-за слов о Путине

Немецкие читатели журнала Die Welt призвали Олафа Шольца покинуть пост канцлера ФРГ.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что считает цели Владимира Путина в спецоперации на Украине "империалистическими", после чего комментаторы основанного в Германии информагентства Die Welt призвали политика немедленно уйти в отставку.

Немецкие пользователи Die Welt обратились к Шольцу, напомнив ему о том, что деятельность коллективного Запада, США и Германии в частности также является империалистической.