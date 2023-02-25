Лукашенко: Польша закрыла КПП для фур из Беларуси в угоду Байдену

Александр Лукашенко высказался о причинах закрытия польских контрольно-пропускных пунктов для белорусских фур.

25 февраля Александр Лукашенко прокомментировал решение Госпогранкомитета Польши закрыть все пункты пропуска для грузовых автомобилей из Беларуси, отметив, что это было сделано в преддверии визита американского президента Джо Байдена в Варшаву.

По мнению Лукашенко, таким образом польское правительство показывает свою преданность Соединённым Штатам, которые являются патроном польского государства.

Также Александр Лукашенко напомнил, что Минск вводит свои контрсанкции против Варшавы, запретив польским грузовикам въезжать в Беларусь не с территории Польши.