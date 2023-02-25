Джим Керри: комик который на самом деле оказался очень ранимым и не таким как его все представляли

Джим Керри снимался во многих комедийных фильмах. Но на самом деле, он оказался ранимым, после обращения к врачу ему поставили диагноз «синдром дефицита внимания».

Несмотря на то, что он был достаточно востребованным, он не смог справляться со своим психическим состоянием и начал употреблять антидепрессанты.

Иногда он говорил о себе в третьем лице. Сильным ударом для Джима стал уход из жизни его девушки.

После обращения к психотерапевтам ему была назначена терапия, теперь он занимается живописью.