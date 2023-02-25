Тони Брэкстон - американская певица и автор песен, получившая пять премий «Грэмми». Несмотря на успех в музыкальной индустрии, Брэкстон дважды столкнулась с финансовыми трудностями.

В 1998 году, певице пришлось продать все свое имущество, включая награды, чтобы погасить долг в размере $3,9 млн. Брэкстон объясняла свое банкротство неосмотрительными тратами на обустройство дома.

Однако, Брэкстон была спасена своим лейблом LaFace Records, который закончил дело миром и предложил ей новый контракт на $25 млн. Несмотря на это, успех ее последующих записей не повторил успех ее первых двух альбомов.

Второй раз Тони Брэкстон столкнулась с финансовыми проблемами в 2008 году, когда ее здоровье нарушилось.

Певица попала в больницу из-за боли в груди и не смогла выполнить свои обязательства перед зрителями в Лас-Вегасе. Как следствие, ей пришлось вновь объявить о банкротстве.

Несмотря на то, что Брэкстон заявила, что ее состояние составляет менее $10 млн, ее долги превышали эту сумму в пять раз. Тони Брэкстон продолжала писать и исполнять музыку, но ей не удалось достичь прежнего успеха.

Ее история - пример того, что даже знаменитые и талантливые люди могут столкнуться с финансовыми проблемами и банкротством.