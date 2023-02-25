Американку Кристину Гримми, популярную блогершу, певицу и актрису, любили миллионы
2023-02-25 16:25
Кевин Джеймс Лойбл не был исключением. Ради любимой звезды он сделал коррекцию зрения, похудел и отбелил зубы.
Но привлечь внимание 22-летней селебрити не удалось. Тогда в голове фаната родился страшный план.
Кевин подошел к Кристине после ее концерта в Орландо. Ничего не подозревающая звезда раскинула руки, чтобы обнять поклонника.
Убийца ответил тремя пулями. Брат Кристины набросился на нападающего, но в ходе драки преступник покончил с собой.
Знаменитость скончалась в больнице.
Опубликовано: Антон Райт