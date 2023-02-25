Американку Кристину Гримми, популярную блогершу, певицу и актрису, любили миллионы

Кевин Джеймс Лойбл не был исключением. Ради любимой звезды он сделал коррекцию зрения, похудел и отбелил зубы.

Но привлечь внимание 22-летней селебрити не удалось. Тогда в голове фаната родился страшный план.

Кевин подошел к Кристине после ее концерта в Орландо. Ничего не подозревающая звезда раскинула руки, чтобы обнять поклонника.

Убийца ответил тремя пулями. Брат Кристины набросился на нападающего, но в ходе драки преступник покончил с собой.

Знаменитость скончалась в больнице.