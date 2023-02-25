В Сальвадоре для членов банды построили крупнейшую в Северной и Южной Америках мега-тюрьму

Она может вместить более чем 62 000 человек. Каждая из камер рассчитана на 80 человек, для нарушителей обустроены карцеры.

Размещение заключенных в новом центре содержания террористов в Сальвадоре стало последним шагом в сложной борьбе властей с преступностью. Она привела к резкому росту числа заключенных.

В частности, известных в этой стране представителей банд MS-13 и 18 разместили в обширной тюрьме в Теколуке, что в 50 милях к юго-востоку от Сан-Сальвадора.

Это учреждение может вместить более чем 62 000 человек, арестованных властями с тех пор, как правительство приостановило действие некоторых конституционных прав и начало тотальное наступление на банды в марте прошлого года.

Высокотехнологичная тюрьма по периметру окружена бетонной стеной, защищенной заграждениями из электрифицированной проволоки.

Камеры здесь рассчитаны на 80 человек. Кроме того, здесь есть темные “карцеры” без окон, которые будут использоваться для членов банды, которые "плохо себя ведут".

Это будет их новый дом, где они больше не смогут причинять никакого вреда населению, - написал президент Найиб Букеле в Twitter.

Сальвадору удалось превратиться из самой опасной страны в мире в самую безопасную на Американском континенте. Это удалось сделать после того, как президент Букеле попросил своих союзников в Конгрессе Сальвадора ввести чрезвычайное положение. С тех пор оно несколько раз продлевалось.