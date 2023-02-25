Россия больше не поставляет нефть в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

По данным польской компании PKN Orlen, Россия больше не поставляет нефть в Польшу по трубопроводу «Дружба».

Российская сторона прекратила поставки нефти по последнему действующему контракту, который покрывал около 10 процентов потребностей Orlen, говорится в сообщении компании.

Orlen заверил, что это не повлияет на поставки польским клиентам и что «все поставки могут быть обеспечены морем».

Остановка наступила на следующий день после того, как Европейский союз утвердил новый пакет санкций, направленных против экономики России и иранских компаний, обвиняемых в пособничестве вторжению в Украину, которое началось год назад.