Французская журналистка Кристель Неан заявила о бесполезности западных танков, поставляемых Киеву.

25 февраля сотрудница французских СМИ Кристель Неан опубликовала новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявила, что войска Украины столкнутся с трудностями при транспортировке западных танков в зону боевых действий.

По данным Неан, украинские мосты не отличаются большой грузоподъёмностью и не в состоянии выдержать свыше пятидесяти тонн, что делает их негодными для немецких танков Leopard и американских Abrams.