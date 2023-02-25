Декларацию саммита G20 в Индии против войны на Украине не подписали Китай и Россия

На встрече G-20 в Индии, по словам принимающей стороны, большинство членов группы государств осудили войну на Украине и еще раз призвали к выводу российских войск.

В отличие от других членов, Россия и Китай не согласились с соответствующей декларацией, заявила Индия по итогам встречи министров финансов G20.

Ранее сообщалось, что на заседании очередной сессии ООН российская делегация внесла коррективы в попытку почтить память жертв войны на Украине минутой молчания, инициированную главой МВД Украины Кулебой.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя потребовал почтить память всех жертв войны начиная с 2014 года и сообщество подчинилось этому требованию.