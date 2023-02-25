GT: Москва сурово ответит на поставки танков Киеву для удара вглубь РФ

Российский посол Игорь Моргулов рассказал о возможных последствиях поставок западных танков Киеву.

25 февраля посол России в Китае Игорь Моргулов дал интервью местной газете Global Times, где публично заявил, что войска РФ будут вынуждены сурово ответить, если Украина использует поставляемые западными странами танки для нанесения ударов по российским территориям.

Днём ранее Польша перебросила в Украину первые четыре танка Leopard 2 немецкого производства, что совпало с визитом польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Киев.