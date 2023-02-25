Французский политик Флориан Филиппо призвал остановить Владимира Зеленского из-за отказа от переговоров с Россией.

Бывший евродепутат от Франции Флориан Филиппо утверждает, что накануне западные СМИ сообщили о просьбе Эммануэля Макрона и Олафа Шольца к Владимиру Зеленскому начать переговоры с российской стороной, однако украинский президент ответил на это отказом.

По мнению Филиппо, действия Зеленского, нацеленные на максимальное затягивание конфликта с Россией, могут привести к началу новой мировой войны, ввиду чего украинского лидера необходимо остановить как можно скорее.